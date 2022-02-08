У мережі світлини 5 лютого опублікувала Бучанська міська рада. На них видно, як хижачка ласує окунями.
До теми Влаштував риболовлю: у київському парку побачили незвичайного птаха – цікаве відео
Лисиця та рибалка / Фото Дмитра Олійника
Хижачка не відмовилась від окуня / Фото Дмитра Олійника
Тварина спостерігала за чоловіком / Фото Дмитра Олійника
Хижачка не проявляла агресії / Фото Дмитра Олійника
Лисиця склала рибалці компанію / Фото Дмитра Олійника
Ще один випадок з лисицею у Києві
У столичному парку "Відрадний" люди часто бачать лисицю. Вона не боїться людей та навіть намагається гратися з собаками. У мережі 10 січня з'явилося відео, як тварина пірнає у сніг і намагається підкинути його мордочкою.
Очевидці зазначили, що хижачка доглянута. Вони припускають – тварина домашня і може бути на самовигулі.
Текст публікації Бучанської міської ради
Смачна риболовля, якщо окуні клюють.