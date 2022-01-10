Хижачка не боїться людей та не проявляє до них агресію. Вона навіть встигла подружитися з собаками.

До теми Чарівна лисиця сміється від лоскоток: миле відео

На опублікованому відео лисиця гуляє по стадіону біля парку. Тварина намагається пірнути мордою у сніг.

У парку "Відрадний" хижачка бавиться зі снігом: дивіться відео

Кияни бачать у парку хижачку

Місцеві повідомляли у соцмережах, що лисиця доглянута. Вони припускають, що тварина може бути домашньою. У комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Оболонського району раніше повідомляли, що не знають про хижачку. Проте наголосили, що хоч вона неагресивна, слід бути уважними та обережними.