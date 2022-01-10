Хищница не боится людей и не ведет себя агрессивно. Она даже успела подружиться с собаками.

К теме Очаровательная лиса смеется от щекоток: милое видео

На опубликованном видео лиса гуляет по стадиону возле парка. Животное пытается нырнуть мордой в снег.

В парке "Отрадный" хищница играет со снегом: смотрите видео

Киевляне видят в парке хищницу

Местные сообщали в соцсетях, что лиса ухожена. Они предполагают, что животное может быть домашним. В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Оболонского района ранее сообщали, что не знают о хищнице. Однако подчеркнули, что, хотя она неагрессивна, следует быть внимательными и осторожными.

Обратите внимание! Зоологи советуют не подходить близко к диким животным, даже если они ведут себя спокойно. Потому что они могут переносить бешенство.

Полный текст публикации сообщества "Типичный Киев"

На Отрадном местная лисичка-звезда снова попала на камеру.

Животное уже успело стать любимцем жителей района. На новом видео она радуется и играет в снегу. Вот кому-кому, а ей он точно нравится.

"Рыжая" никогда не проявляет агрессию к людям и даже подружилась с местными собаками.