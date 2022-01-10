Хищница не боится людей и не ведет себя агрессивно. Она даже успела подружиться с собаками.
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На опубликованном видео лиса гуляет по стадиону возле парка. Животное пытается нырнуть мордой в снег.
В парке "Отрадный" хищница играет со снегом: смотрите видео
Киевляне видят в парке хищницу
Местные сообщали в соцсетях, что лиса ухожена. Они предполагают, что животное может быть домашним. В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Оболонского района ранее сообщали, что не знают о хищнице. Однако подчеркнули, что, хотя она неагрессивна, следует быть внимательными и осторожными.
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На Отрадном местная лисичка-звезда снова попала на камеру.
Животное уже успело стать любимцем жителей района. На новом видео она радуется и играет в снегу. Вот кому-кому, а ей он точно нравится.
"Рыжая" никогда не проявляет агрессию к людям и даже подружилась с местными собаками.