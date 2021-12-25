Різдвяне "мінування": у Києві з ТРЦ евакуювали близько тисячі людей
Джерело:Поліція Києва
У Києві поліція отримала повідомлення про замінування торгівельно-розважального центру на Дніпровській Набережній. Поліція евакуювала орієнтовно тисячу людей.
За даними ЗМІ, мовиться про замінування торгово-розважального центру RiverMall. Повідомлення надійшло на гарячу лінію поліції.
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У Києві повідомили про мінування торгового центру
Торговий центр замінували у Дарницькому районі.
За викликом виїхали профільні служби поліції та представники інших відомств. Наразі (мовилось орієнтовно про 14:20 25 грудня – 24 канал) проводиться евакуація відвідувачів торгово-розважального центру та персоналу. Вибухотехніки перевірили приміщення та прилеглу територію з метою виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів,
– розповіли у поліції.
Перевіривши, спеціалісти вибухотехнічної служби не виявили жодних підозрілих предметів. Згодом повідомили, що центр вже відновив роботу у звичайному режимі.
"На час перевірки було евакуйовано близько тисячі осіб", – розповіли у поліції.
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Останні повідомлення щодо фейкових мінувань в Україні
- 24 грудня у Бердянську школяр кілька разів повідомляв про фейкові мінування шкіл. Причиною своєї поведінки називав помсту супернику, з яким конкурував за дівчину.
- 16 грудня правоохоронців повідомили про мінування житлового будинку на Пчілки, 5, що у Києві.
- 15 грудня у Дніпрі в школі №111 повідомили про нібито мінування. Тоді всіх людей евакуювали. Перед тим про псевдомінування повідомляли також 8 грудня та 15 листопада.
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