Різдвяне "мінування": у Києві з ТРЦ евакуювали близько тисячі людей

25 грудня 2021 , 15:45
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Джерело:

Поліція Києва

У Києві поліція отримала повідомлення про замінування торгівельно-розважального центру на Дніпровській Набережній. Поліція евакуювала орієнтовно тисячу людей.

За даними ЗМІ, мовиться про замінування торгово-розважального центру RiverMall. Повідомлення надійшло на гарячу лінію поліції. 

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За викликом виїхали профільні служби поліції та представники інших відомств. Наразі (мовилось орієнтовно про 14:20 25 грудня – 24 канал) проводиться евакуація відвідувачів торгово-розважального центру та персоналу. Вибухотехніки перевірили приміщення та прилеглу територію з метою виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів,
– розповіли у поліції.  

Перевіривши, спеціалісти вибухотехнічної служби не виявили жодних підозрілих предметів. Згодом повідомили, що центр вже відновив роботу у звичайному режимі.

"На час перевірки було евакуйовано близько тисячі осіб", – розповіли у поліції. 

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Автор: Діана Квасневська