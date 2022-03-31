Роботи багато, – у КМДА припустили, коли можна повернутись в Ірпінь

Повернутися в розвалений Ірпінь наразі немає можливості. Адже завали не розібрали, а умови для життя відсутні.

Столиця готова допомагати всім необхідним для того, щоб якомога швидше повернути містечко до життя. Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови Київської міської ради Микола Поворозник.

Важливо Орієнтовно 200 – 300 людей могли загинути в Ірпені, багато – досі під завалами, – мер

"Однак там (в Ірпені – 24 канал) дуже багато роботи, вона має відбуватися за планом", – наголосив Поворозник.

Як мінімум, місяць потрібен на відновлення Ірпеня

Він пояснив, що в населений пункт можна буде повернутися не раніше, ніж через місяць. За цей час в Ірпені можуть створити більш-менш нормальні умови для проживання.

Поки місто – заміноване. Там потрібно розібрати завали, оновити водо- та електропостачання.

Після цього можна буде говорити про повернення в місто,

– відзначив заступник голови КМДА.

Така ж ситуація із Бучею та Гостомелем. "Наразі про них важко говорити, враховуючи те, що там зараз відбуваються бої", – додав Поворозник.

Мер міста Олександр Маркушин наголосив, що в Ірпінь зараз не можна повертатися, бо його 50% території зруйнована.

У КМДА припустили, коли можна повернутись в Ірпінь: дивіться відео