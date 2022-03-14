Росія поширює фейк, що вбитий журналіст Рено начебто був розвідником: в ОП відреагували

Російські окупанти 13 березня на Київщині розстріляли американського журналіста Брента Рено. Тепер російська пропаганда цинічно бреше, що Рено начебто міг бути розвідником США.

Російська пропаганда навіть заявляє, що Рено як співробітник американської розвідки нібито брав участь в операціях в Іраку та Афганістані. Фейк спростував радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

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Лещенко наголосив: Росія ставить під сумнів статус Рено як американського журналіста, аби применшити факт трагедії.

Брент Рено є знаним режисером та автором багатьох фільмів про військові дії у різних куточках планети. Знищивши американського журналіста, російська пропаганда намагається применшити факт події,

– заявив Лещенко.

Водночас російські пропагандисти самі заплуталися у своїй брехні. Лещенко зауважив, що Росія починає звинувачувати у вбивстві Рено вже й Україну. Звичайно, це – брехня.

Брифінг Лещенко за 14 березня: дивіться відео