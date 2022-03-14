Російська пропаганда навіть заявляє, що Рено як співробітник американської розвідки нібито брав участь в операціях в Іраку та Афганістані. Фейк спростував радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

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Лещенко наголосив: Росія ставить під сумнів статус Рено як американського журналіста, аби применшити факт трагедії.

Брент Рено є знаним режисером та автором багатьох фільмів про військові дії у різних куточках планети. Знищивши американського журналіста, російська пропаганда намагається применшити факт події,

– заявив Лещенко.

Водночас російські пропагандисти самі заплуталися у своїй брехні. Лещенко зауважив, що Росія починає звинувачувати у вбивстві Рено вже й Україну. Звичайно, це – брехня.

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