Росіяни тероризують Київщину: в області працює ППО

Російська атака з використанням безпілотників тривала вночі 1 травня та продовжилася вранці. Ворог, зокрема, атакує Київську область.

У регіоні працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Які деталі атаки відомі?

Зауважимо, що спершу повітряну тривогу оголосили для Броварського району, це сталося орієнтовно о 10:10. Незадовго після цього про небезпеку також повідомили Бориспільський, Обухівський та Білоцерківський райони.

Близько 10:51 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ударних дронів у напрямку Київської області з півночі Чернігівської та заходу Черкаської областей. Згодом уточнили про фіксацію БпЛА на сході та півдні регіону.

Об 11:16 обласна військова адміністрація повідомила про фіксацію безпілотників у повітряному просторі регіону. Місцева влада запевнила, що по російських дронах в області уже працюють сили протиповітряної оборони.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– ідеться у публікації.

Станом на момент публікації жодної додаткової інформації стосовно потенційних наслідків російської атаки не вказують, даних про можливу наяність постраждалих не вказують. Усі деталі місцева влада вочевидь надасть пізніше.

Що відомо про нічну атаку?

Уночі росіяни атакували безпілотниками Миколаїв. Під ударом, зокрема, опинилися об'єкти енергетики та цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Також масованої атаки зазнав Харків, у місті фіксують низку влучань безпілотників. Зокрема, є наслідки у Київському, Холодногірському, Салтівському, Немишлянському та Слобідському районах, постраждав чоловік.

Крім вищезгаданого, російська армія також завдала удару по Одесі. Сталися влучання у щонайменше дві багатоповерхівки. Відомо, що в одному з будинків спалахнула пожежа на 11 та 12 рівнях, постраждали 2 людини.