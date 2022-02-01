Російські пропагандисти подорожують до України та знімають антиукраїнські сюжети у Києві

Наприкінці 8-го року війни та напередодні ймовірного повномасштабного наступу російських військ, ворожі пропагандисти вільно приїждають до України. Крім того, вони безперешкодно знімають антиукраїнські сюжети у центрі Києва.

Появу пропагандистки з каналу "Рен-ТВ" Аліси Паршакової помітив активіст Сергій Стерненко. За його словами, члени знімальної групи, які ведуть антиукраїнську діяльність у РФ, їздили до ОРДЛО.

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Одразу після відвідування окупованих територій Паршакова та її колеги відправилися до Києва.

Знімали одразу кілька сюжетів

Пропагандистка Паршакова побувала під Печерським судом, коли там обирали запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку.

Також пропагандистка була на акції протесту під Офісом президента.

Крім того, знімальна група "Рен-ТВ" відвідала один з супермаркетів української столиці, де пропагандистка розповідала про "паніку серед українців".

Апофеозом відрядження окупантів було перебування в гостях у проросійського нардепа Іллі Киви, який на камеру розповів про те, що "українцям нема ого захищати у цій країні".

Стерненко підкреслив, що пропагандистка працювала без символіки телеканалу та не представлялася, оскільки українці давали їй коментарі.



Українським громадянам краще цікавитись, з ким вони розмовляють, перш ніж давати коментарі ЗМІ,

– підсумував Стерненко.

Дивіться відео Сергія Стерненка про роботу російських пропагандистів у Києві:

Не мали пускати до України

Згідно з указом президента №256 за 2017 рік, всі росіяни під час в'їзду на територію України мають проходити біометричний контроль. Крім того, особам, які відвідували тимчасово окуповані території з порушенням закону, мають забороняти в'їзд до України. Тим паче це стосується пропагандистів, що ведуть підривну діяльність проти нашої держави. То ж, чому Паршакову пропустили через український кордон, невідомо.