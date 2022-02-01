Російські пропагандисти подорожують до України та знімають антиукраїнські сюжети у Києві
Джерело:ютуб Сергія Стерненка
Наприкінці 8-го року війни та напередодні ймовірного повномасштабного наступу російських військ, ворожі пропагандисти вільно приїждають до України. Крім того, вони безперешкодно знімають антиукраїнські сюжети у центрі Києва.
Появу пропагандистки з каналу "Рен-ТВ" Аліси Паршакової помітив активіст Сергій Стерненко. За його словами, члени знімальної групи, які ведуть антиукраїнську діяльність у РФ, їздили до ОРДЛО.
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Одразу після відвідування окупованих територій Паршакова та її колеги відправилися до Києва.
Знімали одразу кілька сюжетів
- Пропагандистка Паршакова побувала під Печерським судом, коли там обирали запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку.
- Також пропагандистка була на акції протесту під Офісом президента.
- Крім того, знімальна група "Рен-ТВ" відвідала один з супермаркетів української столиці, де пропагандистка розповідала про "паніку серед українців".
- Апофеозом відрядження окупантів було перебування в гостях у проросійського нардепа Іллі Киви, який на камеру розповів про те, що "українцям нема ого захищати у цій країні".
Стерненко підкреслив, що пропагандистка працювала без символіки телеканалу та не представлялася, оскільки українці давали їй коментарі.
Українським громадянам краще цікавитись, з ким вони розмовляють, перш ніж давати коментарі ЗМІ,
– підсумував Стерненко.
Дивіться відео Сергія Стерненка про роботу російських пропагандистів у Києві:
Не мали пускати до України
Згідно з указом президента №256 за 2017 рік, всі росіяни під час в'їзду на територію України мають проходити біометричний контроль. Крім того, особам, які відвідували тимчасово окуповані території з порушенням закону, мають забороняти в'їзд до України. Тим паче це стосується пропагандистів, що ведуть підривну діяльність проти нашої держави. То ж, чому Паршакову пропустили через український кордон, невідомо.