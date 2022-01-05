Розіграш не вдався: у Києві затримали "мінера" КМДА

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який збрехав, що нібито замінував будівлю КМДА. Інцидент трапився 4 січня.

Анонімний дзвінок надійшов до чергової частини. Відтак на місце загрози одразу ж відрядили слідчо-оперативну групу, кінологів та вибухотехніків.

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Хибна тривога

Фахівці ретельно перевірили як саму будівлю КМДА, так і прилеглу територію.

На щастя, жодної вибухівки під час обстеження вони не виявили.

Псевдомінера поліція змогла вирахувати протягом години – вона оперативно ідентифікувала його номер телефону.



Псевдомінером виявився 45-річний киянин / Фото поліції Києва

За "жарт" доведеться поплатитися свободою

Зрештою зловмисника затримали у нього ж вдома. Спілкуючись з правоохоронними органами, 45-річний киянин так і не зміг пояснити мотиви свого вчинку. У нього вилучили телефон, з якого надійшов дзвінок про "мінування".

Наразі поліціянти вже відкрили кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. За це чоловік може сісти за ґрати на шість років. Невдовзі йому мають оголосити про підозру.

Нездорова тенденція

Останнім часом у Києві особливо активізувалися зловмисники, які вводять поліцію в оману повідомленнями про мінування різних об'єктів. Наприклад, 19 грудня вони здійняли паніку інформацією про нібито загрозу вибуху на Центральному та Південному залізничних вокзалах.