В Киеве состоялась акция памяти Виталия Шишова: фото, видео
Источник:24 канал
В Киеве вечером, 3 августа, неравнодушные украинцы собрались, чтобы почтить память погибшего лидера "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова. Активиста нашли повешенным в столице.
Акция стартовала у здания посольства Беларуси в Киеве в 19:00. В ней приняли участие сотни людей.
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Вечером 3 августа у посольства организовали мемориал памяти Шишова, куда безостановочно несли его фото, цветы и лампадки. В акции приняли участие многие друзья Шишова, украинские и белорусские активисты.
Также под посольство Беларуси пришла девушка Виталия Шишова. Журналистов попросили не беспокоить ее с просьбами о комментариях, чтобы не расшатывать ее эмоциональное состояние.
Друзья отвергают версию самоубийства
Друг Шишова Андрей рассказал, что видел Виталия 27 июля во время встречи белорусов. Тогда активист был в хорошем настроении.
Это указывает на то, что человек сам бы на такое (самоубийство – 24 канал) никогда не пошел. У него был активный образ жизни, не пил и не курил. Учитывая его характер, он бы никогда не пошел на суицид,
– подчеркнул Андрей.
Он подтвердил, что в последние дни Виталий действительно говорил, что за ним следят, но не обратился к украинским правоохранителям, мол "кому он здесь нужен".
Как в Киеве чтят память Виталия Шишова / Фото Олега Климчука (24 канал), Klymenko Time
Требования друзей Шишова
Организаторы акции обратились к президенту Владимиру Зеленскому и МВД Украины с требованием выяснить и показать тех, кто причастен к убийству активиста. Также они подчеркнули, что Украина должна прекратить все отношения с режимом Лукашенко.
Он (Александр Лукашенко – 24 канал) будет делать все, чтобы остаться у власти. Его руки в крови еще с 90-х годов. Его никак не остановить. Это приведет к тому, что Беларусь станет частью России,
– отметил один из организаторов акции.
Акция закончилась примерно через час. Активисты подожгли файеры и выкрикивали лозунги: "Живет Беларусь!" и "Слава Украине!".
Акция памяти Шишова в Киеве: смотрите видео
Акция закончилась с файерами / Фото Олега Климчука ( 24 канал)
Смерть Виталия Шишова: что известно
- Активист ушел из дома 2 августа на пробежку, но так и не вернулся. А уже 3 августа Шишова нашли повешенным в одном из столичных парков. В полиции подозревают, что активиста могли убить и замаскировать это под самоубийство.
- Друзья Шишова убеждены, что он стал жертвой режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- В "Белорусском доме" рассказали, что с тех пор как тот переехал в Украину, за ним постоянно следили. Правда, правоохранители уверяют, что не получали обращений о слежке.