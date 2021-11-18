Александр Омельченко заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии

Экс-мэр Киева 83-летний Александр Омельченко заболел коронавирусом. Он находится в больнице в нелегком состоянии.

Александр Омельченко находится в больнице и "все непросто". Об этом сообщил Кличко в начале пленарного заседания 18 ноября.

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Состояние нелегкое, учитывая возраст

Кличко говорит, что город ежедневно получает страшные цифры по количеству больных. Среди инфицированных сейчас – экс-мэр столицы Александр Омельченко. Состояние его является нелегким ввиду возраста и процента поражения легких.

Один из депутатов Киевсовета, один из опытных депутатов по специальности и по возрасту, Александр Омельченко находится сейчас в больнице. в непростом состоянии, учитывая возраст и процент поражения легких,

– отметил Кличко.

Мэр города призвал коллег пожелать ему скорейшего выздоровления. Он к тому же подчеркнул, что всем депутатам следует придерживаться четких правил. Хотя количество больных уменьшилось, ситуация остается сложной.