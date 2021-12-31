АМКУ наказал "Ощадбанк" на 500 тысяч за обман киевлян в течение 5 лет

Сотрудники Антимонопольного комитета наложили штраф на один из крупнейших государственных банков Украины. "Ощадбанк" нарушил законодательство о защите экономической конкуренции.

Чиновники выяснили, что "Ощадбанк" был единственным участником проекта реализации "Муниципальной карты киевлянина". Фактически клиентов принудительно загоняли в банк и к себе и устанавливали условия ведения карточных счетов.

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Предлагали киевлянам при этом совсем не конкурентные условия обслуживания.

Принудительно подключали платные услуги

В АМКУ говорят, что с июня 2016 года по декабрь 2021 года банк выдвигал условием получения "Карты киевлянина" подключение платной услуги СМС-информирования.

При регистрации карт с помощью сети эта платная услуга активировалась автоматически.

Чиновники выяснили, что из-за этого владельцы карт были вынуждены соглашаться с условиями банка и несли финансовые потери.

Сами во всем признались

Представители антимонопольного комитета отметили, что представители банка не отрицали факт нарушения закона и сотрудничали с АМКУ при рассмотрении дела. Именно факт сотрудничества сыграл свою роль в определении суммы штрафа. В комитете решили оштрафовать Ощадбанк на 503 тысячи 552 гривны.