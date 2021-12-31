Посадовці з'ясували, що "Ощадбанк" був єдиним учасником проєкту реалізації "Муніципальної картки киянина". Фактично клієнтів примусово заганяли до банку та до себе та встановлювали умови ведення карткових рахунків.

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Пропонували киянам при цьому зовсім не конкурентні умови обслуговування.

Примусово підключали платні послуги

В АМКУ кажуть, що з червня 2016 до грудня 2021 року банк висував умовою отримання "Картки киянина" підключення платної послуги СМС-інформування.

Під час реєстрації карток за допомогою мережі ця платна послуга активувалась автоматично.

Посадовці з'ясували, що через це власники карток були вимушені погоджуватися з умовами банку та зазнавали фінансових втрат.

Самі в усьому зізналися

Представники антимонопольного комітету зазначили, що представники банку не заперечували факт порушення закону та співпрацювали з АМКУ під час розгляду справи. Саме факт співпраці зіграв свою роль у визначенні суми штрафу. У комітеті вирішили оштрафувати "Ощадбанк" на 503 тисячі 552 гривні.