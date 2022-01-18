На Антоновича пьяный молодой человек угнал чужое авто и сразу разбил его

На улице Антоновича в Киеве нетрезвый молодой человек угнал Mercedes и в двух километрах разбил его. Об инциденте стало известно 17 января.

Вызов правоохранителям о дерзкой затее пьяного угонщика поступил от владельца авто. На место происшествия немедленно отправились следователи и начали поиск машины.

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Воспользовался отсутствием водителя

Оказалось, что мужчина на несколько минут отошел от машины и не запер ее. Когда же он вернулся, то только успел увидеть, как незнакомец отъезжает на легковушке.

С помощью камер "Безопасный город" полицейские быстро разыскали угнанный автомобиль и задержали нарушителя неподалеку от места совершения преступления. Мужчина отъехал несколько километров на транспорте, но не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие. Мы его задержали. Это – 31-летний уроженец Закарпатской области, ранее судимый за имущественные преступления,

– рассказал следователь Голосеевского управления полиции Владислав Кузьменко.

Пьяный молодой человек разбил чужой Mercedes, который только что угнал / Фото полиции Киева

Парень утверждал, что хотел прокатиться на чужой машине / Фото полиции Киева

Алкоголь в крови зашкаливал

После задержания подозреваемому провели тест на драгере. Он подтвердил, что злоумышленник был очень пьян – в его крови обнаружили 2,72 промилле алкоголя. Объясняя свои действия, молодой человек заявил, что якобы хотел прокатиться на Mercedes и именно поэтому его угнал.

За "развлечения" придется заплатить свободой

В конце концов, злоумышленнику объявили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, стоимость которого в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. За это он может сесть за решетку на 12 лет, а также потерять имущество из-за конфискации. Вскоре его должны взять под стражу.

За совершенное злоумышленнику грозит 12 лет лишения свободы и конфискация имущества / Фото с телеграм-канала KIEVMAP

Молодой человек воспользовался отсутствием водителя за рулем и угнал машину у него на глазах / Фото с телеграм-канала KIEVMAP

В Киеве Mercedes угнали на глазах у владельца авто: видео



