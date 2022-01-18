Виклик правоохоронцям про зухвалу витівку п'яного викрадача надійшов від власника авто. На місце пригоди негайно вирушили слідчі й почали пошуки машини.

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Скористався відсутністю водія

Виявилося, що чоловік на кілька хвилин відійшов від автівки і не замкнув її. Коли ж він повернувся, то лише встиг побачити, як незнайомець від'їжджає на легковику.

За допомогою камер "Безпечне місто" поліцейські швидко розшукали викрадене авто та затримали порушника неподалік від місця вчинення злочину. Чоловік від’їхав кілька кілометрів на транспорті, але не впорався з керуванням та скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Ми затримали його. Це – 31-річний уродженець Закарпатської області, раніше судимий за майнові злочини,

– розповів слідчий Голосіївського управління поліції Владислав Кузьменко.



П'яний молодик розбив чужий Mercedes, який щойно вкрав / Фото поліції Києва



Хлопець стверджував, що хотів покататися на чужій автівці / Фото поліції Києва

Оковита у крові зашкалювала

Після затримання підозрюваному провели тест на драгері. Він підтвердив, що зловмисник був дуже п'яним – у його крові виявили 2,72 проміле алкоголю. Пояснюючи свої дії, молодик заявив, що нібито хотів покататися на Mercedes і саме тому її викрав.

За "розваги" доведеться заплатити свободою

Зрештою зловмиснику оголосили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом, вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За це він може сісти за ґрати на 12 років, а також втратити майно через конфіскацію. Невдовзі його мають взяти під варту.



За скоєне зловмиснику загрожує 12 років позбавлення волі й конфіскація майна / Фото з телеграм-каналу KIEVMAP



Молодик скористався відсутністю водія за кермом і вкрав машину в нього на очах / Фото з телеграм-каналу KIEVMAP

У Києві Mercedes вкрали на очах у власника авто: відео



