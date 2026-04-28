Жуткие кадры: вражеский дрон застрял в ветвях над городским кладбищем Киева, – соцсети

В Киеве днем 28 апреля прогремели взрывы во время атаки российских дронов. В одном из районов обломки "Шахеда" упали на кладбище.

Об этом сообщают разные телеграмм-каналы. Известно, что это произошло во время последней атаки "Шахедов" на столицу, днем 28 апреля.

Что известно о "Шахеде", какой застрял на дереве в столице?

в Соломенском районе обломки дрона упали на территорию кладбища– по сообщениям из социальных сетей, один из "Шахедов" застрял на дереве.



Беспилотник висит на дереве в столице / Из телеграмм-канала "Киевский дваж"

Известно, что в Киеве днем 28 апреля во время воздушной тревоги раздались взрывы– русские беспилотники атаковали столицу. По официальным сообщениям в городе работала ПВО.

Впоследствии стало известно о последствиях атаки. В Шевченковском районе повреждена крыша недостроенного здания, возник пожар. Из-за падения обломков беспилотника произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадал человек– ее госпитализировали. По словам Кличко, инцидент произошел после того, как взрыв вызвал наезд легковушки на пешехода.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Канала, что Россия изменила тактику ударов по Украине. Теперь, россияне используют днем большое количество дронов для того., чтобы атаковать гражданские объекты.

По информации Воздушных сил, на протяжении ночи Россия выпустила по Украине 123 ударных беспилотника. Большинство из них удалось уничтожить или подавить силам противовоздушной обороны., однако зафиксировано попадание 19 дронов на 16 разных локациях.

В результате ночной атаки российских войск под ударом оказались несколько украинских городов. В частности, в Конотопе зафиксированы повреждения жилых домов, административных зданий, больницы и трамвайной инфраструктуры. Часть города осталась без электроснабжения. Также известно о пяти пострадавших работниках одного из местных предприятий.

Атаки испытал и Кривой Рог, где повреждены объекты инфраструктуры. Кроме того, под обстрелами оказались другие населенные пункты Днепропетровской области, в частности Никополь и близлежащие общины– там повреждены частные дома, ранены среди мирных жителей.

В Запорожье также зафиксировано разрушение жилой застройки и сообщается о пострадавших в результате вражеских ударов.