Про це повідомляють різні телеграм-канали. Відомо, що це сталося під час останньої атаки "Шахедів" на столицю, вдень 28 квітня.

Що відомо про "Шахед", який застряг на дереві в столиці?

у Солом'янському районі уламки дрона впали на територію кладовища – за повідомленнями із соціальних мереж, один із "Шахедів" застряг на дереві.



Безпілотник висить на дереві у столиці / З телеграм-каналу "Київський двіж"

Відомо, що у Києві вдень 28 квітня під час повітряної тривоги пролунали вибухи – російські безпілотники атакували столицю. За офіційними повідомленнями в місті працювала ППО.

Згодом стало відомо про наслідки атаки. У Шевченківському районі пошкоджено дах недобудованої будівлі, виникла пожежа. Через падіння уламків безпілотника сталося зіткнення двох автомобілів, унаслідок чого постраждала людина – її госпіталізували. За словами Кличка, інцидент стався після того, як вибух спричинив наїзд легковика на пішохода.

Обережно нецензурна лексика! Момент прильоту "Шахеда" у житловий двір: дивіться відео

Зверніть увагу! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Росія змінила тактику ударів по Україні. Тепер, росіяни використовують вдень велику кількість дронів для того, щоб атакувати цивільні об'єкти.

Що відомо про останні атаки росіян на українські міста?

За інформацією Повітряних сил, упродовж ночі Росія випустила по Україні 123 ударні безпілотники. Більшість із них вдалося знищити або подавити силам протиповітряної оборони, однак зафіксовано влучання 19 дронів на 16 різних локаціях.

Унаслідок нічної атаки російських військ під ударом опинилися кілька українських міст. Зокрема, у Конотопі зафіксовано пошкодження житлових будинків, адміністративних будівель, лікарні та трамвайної інфраструктури. Частина міста залишилася без електропостачання. Також відомо про п'ятьох постраждалих працівників одного з місцевих підприємств.

Атаки зазнав і Кривий Ріг, де пошкоджено об'єкти інфраструктури. Крім того, під обстрілами опинилися інші населені пункти Дніпропетровської області, зокрема Нікополь і прилеглі громади – там пошкоджено приватні будинки, є поранені серед мирних жителів.

У Запоріжжі також зафіксовано руйнування житлової забудови та повідомляється про постраждалих внаслідок ворожих ударів.