Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей збито?

Звечора 27 квітня Повітряні сили зафіксували 123 ударні дрони у повітряному просторі України. Росія запускала БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші з Росії та окупованого Криму.

Попередньо відомо, що протиповітряна оборона збила або подавила 95 російських безпілотників.

Повітряний напад відбивали на півночі, півдні та сході. По ворожих цілях відпрацювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях,

– додали у ПС ЗСУ.

Військові зазначили, що станом на 08:19 ворожі дрони ще є над Україною.