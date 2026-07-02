В ГСЧС показали жуткие кадры последствий атаки на Киев

Российские войска ночью 2 июля провели массированную атаку на Киев. В результате ударов по различным воздушным целям в столице фиксируются пожары и разрушения.

В ГСЧС показали жуткие кадры ликвидации последствий и спасения пострадавших из-под завалов.

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Последствия ужасного террора в Киеве

После российской атаки в украинской столице фиксируют последствия. Пожалуй, больше всего от ударов пострадал Дарницкий район. Там частично разрушены и повреждены несколько жилых многоэтажек и частные дома.

Разрушенный дом на Дарнице / Фото ГСЧС

Известно, что в Шевченковском районе была повреждена одна из подстанций скорой помощи. В результате атаки там пострадали пять медиков и водителей.

Судя по кадрам спасателей, больше всего в Киеве пострадала именно жилая застройка.

Последствия вражеского обстрела 2 июля / Фото ГСЧС

Также в других районах произошли возгорания на крышах жилых домов, в здании гостиницы и нежилом здании.

К сожалению, в результате российской атаки на Киев известно о погибших и более 30 пострадавших. Есть и те, кто пропал без вести. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, а спасатели работают на 15 объектах.