Поврежден 9-этажный дом, вспыхнули 2 пожара: последствия атаки России по Киеву
- Российские войска 26 февраля атаковали Киев, повредив девятиэтажный дом в Дарницком районе.
- В Голосеевском районе произошло возгорание на территории частной усадьбы, а в Печерском районе загорелся двухэтажный частный дом, пожары локализованы.
Утром 26 февраля российские войска атаковали Киев. В результате этого зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы.
Возгорания и разрушения произошли в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах. Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко.
Что известно о последствиях атаки россиян на Киев?
В Дарницком районе в результате атаки получил повреждения девятиэтажный жилой дом. В результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери в квартире на первом этаже. Пожаров нет. Пострадавших не обнаружили.
В Голосеевском районе произошло возгорание на территории частной усадьбы. Информация о масштабах повреждений уточняется. Также в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Сейчас спасатели уже локализовали пожар.
В Печерском районе загорелся двухэтажный частный дом. Пожар локализовали. Экстренные службы проверяют информацию о возможных пострадавших.
Также сообщалось, что в Днепровском районе зафиксировали повреждения инфраструктуры. В частности, рассказывали, что было повреждено здание магазина. Однако эта информация не подтвердилась.
Сейчас продолжается фиксация разрушений и уточнения информации о последствиях утренней атаки.
В каких еще городах зафиксированы повреждения?
Запорожье также подверглось массированной атаке. Повреждена многоэтажка, машины, объекты инфраструктуры, "Эпицентр", по меньшей мере один человек пострадал.
По Харькову произошла атака баллистическими ракетами и БПЛА, повреждены электросети и газопровод. В результате удара в Шевченковском районе пострадала жилая многоэтажка, информацию о пострадавших уточняют.