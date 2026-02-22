"Вынесло все окна": дом нардепа Разумкова в Киевской области пострадал из-за вражеской атаки

Российская армия осуществила масштабную ракетно-дроновую атаку на Киевскую область. В результате вероятного сбивания вражеской цели пострадал дом нардепа и бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в селе Софиевская Борщаговка.

Об этом рассказал нардеп в комментарии телеграм-каналу КС: новости Киев.

Что известно о повреждении дома Разумкова?

В ночь на 22 февраля в Киевской области, в частности в селе Софиевская Борщаговка, было громко. Во время вражеского обстрела семья Разумкова находилась дома. По словам нардепа, дети испугались, но пострадал, к счастью, только дом.

Экс-спикер предполагает, что это был прилет вражеской ракеты.

Был прилет ракеты, видимо, сбивание, она падала. Проходила громко. Вынесла все окна. Что-то поломалось. Дети немного испугались, но нормально. Точно лучше, чем у других. Все в порядке,

– рассказал нардеп.

Напомним, дом около 500 квадратных метров в селе Софиевская Борщаговка Разумков приобрел в 2016 году. Вместе с женой Юлией нардеп воспитывает двух сыновей – Александра и Алексея.

Что известно об атаке на Киевскую область?