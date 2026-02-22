Про це розповів нардеп у коментарі телеграм-каналу КС: новини Київ.

Що відомо про пошкодження будинку Разумкова?

В ніч на 22 лютого у Київські області, зокрема у селі Софіївська Борщагівка було гучно. Під час ворожого обстрілу сім'я Разумкова перебувала вдома. За словами нардепа, діти злякались, але постраждав, на щастя, лише будинок.

Ексспікер припускає, що це був приліт ворожої ракети.

Був приліт ракети, мабуть, збиття, вона падала. Проходила гучно. Винесла всі вікна. Щось поламало. Діти трохи злякалися, але нормально. Точно краще, ніж в інших. Все гаразд,

– розповів нардеп.

Нагадаємо, будинок близько в 500 квадратних метрів у селі софіївська Борщагівка Разумков придбав у 2016 році. Разом із дружиною Юлією нардеп виховує двох синів – Олександра та Олексія.

Що відомо про атаку на Київщину?