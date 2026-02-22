Об этом рассказал нардеп в комментарии телеграмм-каналу КС: новости Киев.
Что известно о повреждении дома Разумкова?
В ночь на 22 февраля в Киевской области, в частности в селе Софиевская Борщаговка было громко. Во время вражеского обстрела семья Разумкова находилась дома. По словам нардепа, дети испугались, но пострадал, к счастью, только дом.
Экс-спикер предполагает, что это был прилет вражеской ракеты.
Был прилет ракеты, видимо, сбивания, она падала. Проходила громко. Вынесла все окна. Что-то поломало. Дети немного испугались, но нормально. Точно лучше, чем у других. Все в порядке,
– рассказал нардеп.
Напомним, дом около 500 квадратных метров в селе Софиевская Борщаговка Разумков приобрел в 2016 году. Вместе с женой Юлией нардеп воспитывает двух сыновей – Александра и Алексея.
Что известно об атаке на Киевскую область?
Кличко сообщил о последствиях атаки в четырех районах столицы. Значительных повреждений и жертв, к счастью, нет. Впрочем, обломки вражеских ракет зафиксировали вблизи подстанции скорой медицинской помощи, во дворе жилых домов, в парковой зоне. Кроме того, взрывной волной повредило авто, выбило окна в офисных и жилых помещениях.
В Киевской области последствия значительно масштабнее – российские ракеты и дроны разрушили около 9 частных домов, 10 помещений в гаражном кооперативе, складские помещения и гражданские автомобили.
В результате атаки на Киевщине погиб 49-летний мужчина, еще шесть человек – травмированы.