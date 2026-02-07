Бросился в огонь ради других: во время атаки на Киевщину погиб молодой спасатель

Во время ликвидации последствий вражеской атаки в Киевской области погиб 30-летний спасатель Михаил Проценко в результате обвала конструкций. Его коллегу госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Об этом сообщают министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и ГСЧС Украины.

Что известно о Михаиле Проценко?

Во время тушения масштабного пожара складских зданий в Яготине произошел обвал конструкций, из-за чего погиб пожарный-спасатель 22 ГПСЧ ГУ ГСЧС Киевской области, главный мастер-сержант Михаил Проценко.

Сегодня из-за российских ударов Украина потеряла еще одного профессионального спасателя. Того, кто бесстрашно бросился в огонь ради спасения других,

– написал министр.

Отмечается, что спасатель с ночи работал на уничтоженном российскими террористами объекте. Его называют человеком чести и преданности делу спасения. У Михаила осталась жена и 2 маленьких сыновей.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Проценко. Светлая память!

В каком состоянии пострадавший спасатель?

В ГСЧС отметили, что также пострадал командир отделения 22 ДПРЧ мастер сержант 49-летний Сергей Хоботня, он – под наблюдением врачей. Там отметили, что спасатели работают в опасных условиях.

"Эта война безжалостно забирает лучших – тех, кто без оружия в руках, но с огромной отвагой становится на защиту жизни людей. Выражаю искренние соболезнования семье, близким и коллегам погибшего", – добавили спасатели.

Что известно об обстреле Киевской области?