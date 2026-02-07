Бросился в огонь ради других: во время атаки на Киевщину погиб молодой спасатель
- Во время ликвидации последствий атаки в Киевской области погиб 30-летний спасатель Михаил Проценко из-за обвала конструкций.
- Его коллегу Сергея Хоботню госпитализировали с тяжелыми травмами.
Во время ликвидации последствий вражеской атаки в Киевской области погиб 30-летний спасатель Михаил Проценко в результате обвала конструкций. Его коллегу госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.
Об этом сообщают министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и ГСЧС Украины.
Что известно о Михаиле Проценко?
Во время тушения масштабного пожара складских зданий в Яготине произошел обвал конструкций, из-за чего погиб пожарный-спасатель 22 ГПСЧ ГУ ГСЧС Киевской области, главный мастер-сержант Михаил Проценко.
Сегодня из-за российских ударов Украина потеряла еще одного профессионального спасателя. Того, кто бесстрашно бросился в огонь ради спасения других,
– написал министр.
Отмечается, что спасатель с ночи работал на уничтоженном российскими террористами объекте. Его называют человеком чести и преданности делу спасения. У Михаила осталась жена и 2 маленьких сыновей.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Проценко. Светлая память!
В каком состоянии пострадавший спасатель?
В ГСЧС отметили, что также пострадал командир отделения 22 ДПРЧ мастер сержант 49-летний Сергей Хоботня, он – под наблюдением врачей. Там отметили, что спасатели работают в опасных условиях.
"Эта война безжалостно забирает лучших – тех, кто без оружия в руках, но с огромной отвагой становится на защиту жизни людей. Выражаю искренние соболезнования семье, близким и коллегам погибшего", – добавили спасатели.
Что известно об обстреле Киевской области?
Ночью под вражеским прицелом была и Киевская область, а именно логистический центр в Яготине Бориспольского района. Там вспыхнул пожар на территории складского помещения, вероятно, компании Roshen.
Также повреждения пяти частных домов фиксировали в Броварском районе. Там также повреждены четыре автомобиля. Незадолго после атаки в области ввели аварийные отключения электроэнергии.