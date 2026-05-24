Под удар врага попало отделение Укрпочты на Майдане в Киеве

Последствия российской атаки 24 мая фиксировали и в самом сердце столицы. Главный офис Укрпочты на Майдане Независимости тоже поврежден.

Об этом подробнее рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский.

Что известно о повреждении Укрпочты?

Отмечается, что ночные прилеты по Киеву вызвали повреждения главного отделения Укрпочты на Майдане Независимости. В здании, в частности, повылетали окна.

Ну, мы давно планировали его немного отремонтировать – значит будет возможность быстро восстановить, как и все другие наши отделения после таких ночей,

– написал Смелянский.

Сообщалось о последствиях и в других зданиях на Крещатике.

Что известно об обстреле Киева: где еще фиксировали последствия?

Наибольшим разрушениям подвергся Шевченковский район столицы. Там возникли возгорания вблизи жилых домов, зафиксировано повреждение окон и падение обломков на территории нежилой застройки. Вражеский БпЛА попал в девятиэтажку на уровне 3 – 4 этажей.

Также удары пришлись рядом с двумя школами: в укрытии одной находились люди, вход туда засыпало обломками; в другой возник пожар на втором этаже. Кроме того, поврежден пятиэтажный дом, а еще один девятиэтажный получил попадание между 8 – 9 этажами, где возник пожар – предварительно там погиб человек.

Зафиксирован также удар по бизнес-центру, где, по предварительным данным, люди могли быть заблокированы в укрытии. В Оболонском районе дрон попал в частный дом, а также вызвал возгорание на открытой территории возле трехэтажного здания.

Серьезно пострадала инфраструктура города: выгорел Лукьяновский рынок, повреждены расположенные рядом "МакДональдз" и ТЦ "Квадрат". Из-за взрывной волны временно закрыли станцию метро "Лукьяновская", а также ограничили доступ к входу и выходу на станции "Крещатик" возле Аллеи Героев Небесной Сотни. Городской голова сообщил, что количество погибших возросло до двух, а пострадавших – до 44 человек.