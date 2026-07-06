Разрушено как минимум 7 многоэтажек: в ГСЧС показали фото Киева, пострадавшего в результате атаки

В ночь на 6 июля Россия подвергла Киев массированному обстрелу. Оккупанты наносили удары по городу ракетами и дронами. В результате вражеских ударов по жилым домам много людей погибших и раненых.

В ГСЧС показали жуткие кадры последствий массированного удара по Киеву.

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Как выглядит Киев после ночной атаки 6 июля?

Известно о повреждении жилых домов как минимум в трех районах столицы.

В Подольском районе произошло попадание в жилой 9-этажный дом. Там разрушены 5 – 9 этажи. 17 человек вывели на свежий воздух, 28 спасены с верхних этажей с помощью автолестницы. Спасательная операция продолжается.

По другим адресам в этом же районе произошло возгорание обшивки крыши здания и лифтовой шахты на крыше.

Так, горит крыша 19-этажного дома, автомобили во дворе жилого дома.

Также обломки упали на уровне 16-го этажа 25-этажного здания.

Кроме того, продолжаются поиски пострадавших в 21-этажном жилом доме, где произошло обрушение с 2 по 5 этажи.

В Дарницком районе обломки упали на территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов на уровне 4-го этажа, а в другом – пожар в квартирах площадью 150 квадратных метров.

Также сообщается о пожаре в расположенном по соседству гаражном кооперативе.

По другому адресу в результате попадания обломков в 30-этажный жилой дом. Там произошло возгорание с 23 по 25 этажи.

В Голосеевском районе, по предварительным данным, в результате атаки горит нежилое здание.

Спасатели и все соответствующие службы работают на местах происшествий.

Последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС

Спасательная операция на месте попаданий в Киеве продолжается: смотрите видео

По состоянию на 06:00 известно о 7 погибших и 24 раненых.