Россия нанесла удар по тому же месту "Художественного арсенала", которое армия СССР взорвала в 1941 году

Российские оккупанты в ночь на 15 июня нанесли удар по Киеву. В результате атаки был поврежден "Мистецкий арсенал".

Об этом сообщила генеральный директор "Художественного арсенала" Олеся Островская-Люта, передает "24 Канал".

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Что Островская-Люта рассказала об атаке России?

По словам генерального директора, оккупанты поразили именно то место "Художественного арсенала", которое в 1941 году диверсионная группа советских войск взорвала во время отступления из Киева.

Она отметила, что после Второй мировой войны своды восстановили, однако вместо кирпича использовали бетон. По её словам, сейчас ведутся первоочередные восстановительные работы.

Мы начинаем переговоры с официальными донорами, в основном с международными организациями, относительно финансирования восстановления,

– подчеркнула Островская-Люта.

Что еще известно о вражеских ударах по Киеву в ночь на 15 июня?

Россия в ночь на 15 июня совершила очередную массированную атаку на Украину. К сожалению, известно о жертвах и пострадавших. Также разрушениям подверглись важные культурно-исторические объекты.

Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве, одну из старейших в Украине. БПЛА нанес прямое попадание по Киево-Печерской лавре, загорелась крыша Успенского собора.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки в Киеве погибли 5 человек. Еще 38 человек получили ранения, среди них двое детей 5 и 6 лет и женщина на 31-й неделе беременности.