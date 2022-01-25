В АТБ на Березняках в Киеве произошел обвал потолка

В одном из супермаркетов АТБ в жилом массиве Березняки в Киеве произошел неприятный инцидент, который мог закончиться травмами клиентов и сотрудников. Часть потолка обвалилась вечером 24 января.

По словам местных жителей, падение произошло в магазине на проспекте Павла Тычины, 15. К счастью, в момент обвала на месте падения не было никого из людей.

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В результате чего именно упала конструкция, пока неизвестно.

Люди жалуются на ужасный ремонт

Место происшествия / Фото "Х***ый Киев"

Как рассказали очевидцы события в соцсетях, обвал произошел неподалеку от касс в торговом зале АТБ на Березняках.

Внезапно для всех с грохотом обвалились 6 плиток, которые были закреплены на потолке. Кроме того, на пол упала часть бетонной плиты.

Зацепить посетителей заведения также мог металлический профиль.

Куски цемента и клея разлетелись по залу супермаркета в радиусе не менее 5 метров.

В комментариях к сообщению об инциденте в соцсетях жители Березняков отметили, что помещение АТБ давно находится в аварийном состоянии. Люди говорят, что после того, как из здания съехал предыдущий арендатор, представители супермаркета не провели фактически никаких серьезных ремонтных работ, кроме косметических.

В самой компании обвал части потолка пока никак не прокомментировали.