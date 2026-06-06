Было 39 нарушений: в полиции привели новые детали страшной аварии с погибшими в Киеве

Становится известно все больше подробностей смертельного ДТП в Киеве. Например, что за этим авто, которое влетело в подземный переход, зафиксировано 39 нарушений ПДД.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Новые детали ДТП на Караваевых Дачах в Киеве

Алексей Билошицкий отметил, что имеет очень много эмоций относительно аварии. Ведь водитель авто не был в ДТП, и даже не десять.

Страшное ДТП на Кардачах в Киеве. Обычный день, который для четырех человек, в том числе и ребенка, стал последним. Еще три человека получили тяжелые травмы. Водителя автомобиля буквально вырвали из полностью разбитого транспортного средства. За автомобилем Mercedes-Benz C300, который попал в ДТП, зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них большая часть именно за превышение скорости. 18 – только в течение прошлого года... А также 1 ДТП без травмированных в марте этого года,

– написал Билошицкий.

Он риторически спросил, достаточно ли штрафа в 340 гривен, чтобы нарушитель больше не совершал так в будущем.

"Во многих странах мира, кроме актуальных к правонарушению штрафов, действуют механизмы, которые позволяют реагировать именно на систематическое опасное поведение водителя. Если человек регулярно пренебрегает ПДД, это должно быть сигналом для государства и общества о потенциальной опасности для других участников дорожного движения. И такой человек должен доказывать свое право быть участником дорожного движения в роли водителя! Учитывая вчерашнюю трагедию и многие другие ДТП, которые были и еще будут, нашей стране тоже нужен такой механизм", – высказался он.

Напомним, полиция заявила, что задержала водителя. 5 июня говорилось, что он в тяжелом состоянии в реанимации.