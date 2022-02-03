Автомобиль разбило о забор: в Борисполе произошло ДТП

В Борисполе 3 февраля, по улице Покровская произошло ДТП. В аварии пострадала женщина.

По информации полицейских, ДТП произошло примерно в 1 час ночи. Водитель автомобиля Nissan Juke превысил допустимую скорость и не справился с управлением.

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Авария произошла ночью / Фото Нацполиции

Детали ДТП

Автомобиль наехал на электроопору и разрушил забор придомовой территории. Женщину, которая находилась в салоне, госпитализировали.



Последствия ДТП в Борисполе / Фото Нацполиции

Как действовали полицейские

Правоохранители охраняли место аварии. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Полицейские предупреждают, что на дорогах гололедица. Из-за этого следует выбирать безопасную скорость, не делать резких маневров, быть внимательными за рулем.



Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала

Еще одно ДТП возле Киева

На железнодорожном переезде в Гостомеле, 30 января в 22:30, произошло ДТП. Водитель автобуса столкнулся с поездом. На момент аварии в салоне никого не было.

Полный текст публикации патрульной полиции города Киева

Автопроисшествие в городе Борисполь

Информируем вас о том, что сегодня около 1 часа ночи, по улице Покровская в направлении улицы Киевский Шлях, произошло ДТП.

Предварительно: водитель автомобиля Nissan Juke не придерживался безопасной скорости, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, после чего снес забор придомовой территории. Пассажирку указанного авто госпитализировали в больницу.

Патрульные обеспечивали охрану места происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

На дорогах гололедица. Неукоснительно соблюдайте ПДД, выбирайте безопасную скорость, не совершайте резких маневров, будьте внимательны за рулем. Берегите себя.