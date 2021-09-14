Бегал по рельсам: из-за пьяного хулигана приостанавливали киевское метро

В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" на несколько минут остановили движение поездов. А все из-за неадекватного поведения нетрезвого молодого человека. Инцидент произошел из-за нетрезвого молодого человека.

Очевидцем происшествия стал историк и журналист Вахтанг Кипиани. По его словам, парень бегал по рельсам. Зато правоохранитель ничего не делал и за всем наблюдал.

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Что случилось на платформе

Очевидец рассказал, что молодой человек прыгнул прямо на пути. Вел он себя довольно вызывающе.

Между тем полицейский не принимал никаких мер для усмирения мужчины. Страж порядка лишь ходил за ним следом.

Выходка закончилась транспортным коллапсом

В конце концов пьяный пассажир подземки пошел по тоннелю в сторону центра города. Из-за этого движение поездов были вынужденными остановить на 5-7 минут.

Текст публикации Вахтанга Кипиани:

Пьяный придурок пять минут быковал на "Контрактовой". Беспомощный мент все это время ходил за ним вместо того чтобы просто сделать свою работу. Наконец чувак прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра. Движение было остановлено минут на 5-7.