В Белой Церкви на Киевщине дотла сгорели два автомобиля: жуткие фото
26 октября 2021 , 17:14Читати новину українською
Источник:полиция Киевской области
Серьезный пожар произошел во дворе одного из домов в Белой Церкви Киевской области. Утром 26 октября по неизвестным причинам выгорели две легковые машины.
О пожаре полицейские узнали от местной жительницы. Женщина рассказала, что увидела с балкона охваченные огнем машины.
Смотрите также: Неизвестные подожгли авто работника Офиса генпрокурора Калюжного
На место происшествия сразу же отправились правоохранители и спасатели ГСЧС.
Огонь уничтожил элитный Mercedes
Бойцы ГСЧС не успели спасти машины / Фото полиции Киевской области
- Приехавшие на вызов пожарные быстро локализовали и потушили пожар. Однако от машин уже почти ничего не осталось.
- Полицейские утверждают, что в результате возгорания уничтожены Mercedes-Benz E 200 и Honda Civic.
Причины пожара неизвестны / Фото полиции Киевской области
В результате чего загорелись машины, пока неизвестно. Следователи открыли уголовное производство по факту уничтожения имущества.
Обстоятельства пожара пытаются выяснить эксперты.