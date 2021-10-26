В Белой Церкви на Киевщине дотла сгорели два автомобиля: жуткие фото

26 октября 2021 , 17:14
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Источник:

полиция Киевской области

Серьезный пожар произошел во дворе одного из домов в Белой Церкви Киевской области. Утром 26 октября по неизвестным причинам выгорели две легковые машины.

О пожаре полицейские узнали от местной жительницы. Женщина рассказала, что увидела с балкона охваченные огнем машины.

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На место происшествия сразу же отправились правоохранители и спасатели ГСЧС.

Огонь уничтожил элитный Mercedes

Бойцы ГСЧС не успели спасти машины / Фото полиции Киевской области

  • Приехавшие на вызов пожарные быстро локализовали и потушили пожар. Однако от машин уже почти ничего не осталось.
  • Полицейские утверждают, что в результате возгорания уничтожены Mercedes-Benz E 200 и Honda Civic.

Причины пожара неизвестны / Фото полиции Киевской области

В результате чего загорелись машины, пока неизвестно. Следователи открыли уголовное производство по факту уничтожения имущества.

Обстоятельства пожара пытаются выяснить эксперты.

Автор: Олексій Чибісов