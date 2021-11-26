В Белой Церкви маршрутка сбила 11-летнюю девочку: получила несколько переломов
Источник:Полиция Киевской области
В городе Белая Церковь Киевской области маршрутка жестко сбила 11-летнюю школьницу. Как следствие, ребенок попал в больницу с несколькими переломами.
Это произошло примерно в 10 часов утра на улице Грибоедова. Туда после "скорой" тоже приехали правоохранители.
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Место аварии с маршруткой / Фото полиции Киевской области
Внезапно выпрыгнула под колеса
Когда "скорая" забрала девочку, сообщили, что у нее перелом костей левого предплечья. Однако на момент госпитализации жизни девочки ничего не угрожало.
Маршрутка, которая сбила ребенка / Фото полиции Киевщины
Полицейские сразу же начали устанавливать обстоятельства этой аварии. 56-летний водитель рассказал, что не успел среагировать, поскольку ребенок выбежал на дорогу неожиданно.
Мол, девочка выпрыгнула на проезжую часть на красный свет светофора. Однако эту информацию следователи пока только начали проверять.
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