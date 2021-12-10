В Белой Церкви под Киевом монахиня 4 года собирала средства на несуществующий детский дом

Женщина представлялась всем как матушка Елена из Святопокровского монастыря и собирала большие суммы денег "на помощь детям". Кроме того, она обманула знакомую на 45 тысяч долларов.

Как выяснили следователи, монахиня-аферистка 4 года собирала пожертвования на несуществующий детский дом на рынке в Белой Церкви. Люди верили женщине и давали ей деньги, за деньги заказывали молитвы за здоровье и упокой родственников.

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Мошенничество женщины разоблачили фактически случайно, когда она собиралась провернуть огромную сделку.

Собрала 45 тысяч за молитвы о возврате долга

Судя по приговору Белоцерковского суда за 8 ноября, для самой масштабной аферы монахиня решила использовать одну из благочестивых продавцов рынка.

Злоумышленница рассказала о том, что в ее монастыре якобы появился отец Митрофан, который проводит ритуалы и занимается изгнанием бесов из одержимого человека.

Узнав о том, что продавщица одолжила знакомым 250 тысяч долларов, аферистка предложила ей услуги Митрофана и специальные молитвы в монастыре. Для этого ей требовалась десятая часть суммы долга и долговая расписка.

Так матушка Елена получила 25 тысяч долларов и обещала вернуть их через 40 дней. Впрочем, впоследствии она рассказала, что эти деньги заработаны нечестно и грязные, поэтому не подходят к обряду. На этот раз продавщица смогла собрать всего 20 тысяч долларов. Которые ей тоже не вернулись.

Когда обманутая женщина обратились в полицию, выяснилось, что никакой детский дом пожертвования людей не получал. Само собой, не существовало и отца Митрофана.

Злоумышленница полгода не приходила на заседания суда, но затем ее задержали и отправили под стражу. При рассмотрении дела по существу женщина сначала не признавала своей вины, а впоследствии изменила показания. Обвиняемая говорит, что была бухгалтером в одной из протестантских церквей, а ее бывший муж был там священником.

Служители Фемиды сочли женщину виновной и решили посадить ее на 10 лет. С нее также взыскали 1 миллион 271 тысячу гривен материального и морального ущерба.