Як з'ясували слідчі, монахиня-аферистка 4 роки збирала пожертви на неіснуючий дитячий будинок на ринку в Білій Церкві. Люди вірили жінці та давали їй гроші, за гроші замовляли молитви за здоров'я й упокій родичів.

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Шахрайство жінки викрили фактично випадково, коли вона збиралася провернути величезну оборудку.

Зібрала 45 тисяч за молитви про повернення боргу

Судячи з вироку Білоцерківського суду за 8 листопада, наймасштабнішу аферу монахиня вирішила провернути, зустрівши одну з набожних продавчинь ринку.

Зловмисниця розповіла про те, що у її монастирі нібито з'явився отець Митрофан, який проводить певні ритуали та займається вигнанням бісів з одержимої людини.

Дізнавшись про те, що продавчиня позичила знайомим 250 тисяч доларів, аферистка запропонувала їй послуги Митрофана та спеціальні молитви у монастирі. Для цього їй була потрібна десята частина суми боргу та боргова розписка.

Так матушка Єлена отримала 25 тисяч доларів та обіцяла повернути їх через 40 днів. Втім, згодом вона розповіла, що ці гроші "зароблені нечесно" та "брудні" і не підходять до обряду. Цього разу продавчиня змогла назбирати лише 20 тисяч доларів. Які їй також не повернулися.

Коли ошукана жінка звернулася до поліції, з'ясувалося, що ніякий дитячий будинок пожертви людей не отримував. Само собою, не існувало й отця Митрофана.

Зловмисниця пів року не приходила на засідання суду, але згодом її затримали та відправили під варту. Під час розгляду справи по суті жінка спочатку не визнавала своєї провини, а згодом змінила свідчення. Обвинувачена каже, що була бухгалтеркою в одній з протестантських церков, а її колишній чоловік був там священником.

Служителі Феміди визнали жінку винною та вирішили посадити її на 10 років. З неї також стягнули 1 мільйон 271 тисячу гривень матеріальної та моральної шкоди.