В Белой Церкви спасатели вытащили из-под льда рыбака, который едва не утонул

В Белой Церкви Киевской области спасателям удалось извлечь из-под льда тонувшего рыбака. Это случилось 16 января.

Сообщение диспетчерам ГСЧС поступило с самого утра – в 9: 00. О том, что в реке Рось тонет человек им сообщили неравнодушные прохожие.

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Операция по спасению удалась

Специалисты немедленно отправились на указанное место. Прибыв туда, они увидели, как в ледяной воде в 30 метрах от берега барахтается человек.

К счастью, спасателям таки удалось извлечь 50-летнего мужчину с помощью гидрокостюма и спасательных кругов. Пострадавшего сразу же передали медикам, которые отвезли его в городскую больницу.

Мужчину вытащили с помощью спасательных кругов и гидрокостюма / Фото Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области

К спасательной операции привлекли одну единицу техники и шестерых бойцов ГСЧС.