В Киеве за вакцинацию будут давать билеты на матчи "Шахтера"

За прививку в центре вакцинации торгового центра Blockbuster Mall в Киеве можно получить билеты на матч футбольного клуба "Шахтер". Речь идет о двух матчах, которые вскоре должны пройти.

В этом центре прививают вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 6 августа.

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На какие матчи будут билеты

Можно бесплатно попасть на матчи, которые состоятся 7 и 10 августа. Тогда "Шахтер" должен сыграть с клубами "Александре" и "Генк".

Эти игры состоятся в НСК "Олимпийский". То есть будут домашними матчами "Шахтер".

Как там вакцинироваться

Записаться на прививку от коронавируса в этом центре вакцинации можно почти всем желающим. Для этого лишь нужно быть совершеннолетним – старше 18 лет. Зарегистрироваться на прививку можно по этой ссылке.

ТРЦ Blockbuster Mall расположен на проспекте Степана Бандеры, 36. Вакцинироваться там можно в любой день без выходных с 11 до 21 часа.

Расположение ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве / Карта google

Различные вакцины COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала