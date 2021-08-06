У цьому Центрі щеплюють вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я 6 серпня.

Інше заохочення Знижки в кіно та безкоштовний проїзд: як заохочують вакцинацію в Дніпрі

На які матчі будуть квитки

Можна безкоштовно потрапити на матчі, які відбудуться 7 та 10 серпня. Тоді "Шахтар" має зіграти з клубами "Олександрі" та "Генк".

Ці ігри відбудуться в НСК "Олімпійський". Тобто будуть домашніми матчами "Шахтаря".

Як там вакцинуватися

Записатися на щеплення від коронавірусу в цьому Центрі вакцинації можна майже всім охочим. Для цього лише потрібно бути повнолітнім – старшим 18 років. Зареєструватися на щеплення можна за цим посиланням.

ТРЦ Blockbuster Mall розташований на проспекті Степана Бандери, 36. Вакцинуватися там можна в будь-який день від 11 до 21 години.

Розташування ТРЦ Blockbuster Mall у Києві / Карта google



Різні впроти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу