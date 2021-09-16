Бессмысленный флешмоб: в Киеве снова пахали землю газонокосилкой

Жители Киева все чаще жалуются на работников коммунальных служб, которые делают вид, что борются с травой. Вместо нормального выполнения своих обязанностей, они возят косилкой по земле.

Фотографию очередного мужчины с агрегатом для кошения травы сделали на днях на одной из улиц столицы. Авторы картинки предположили, что мужчина является работником коммунальной организации.

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Правда, никаких подтверждений того, что человек работает в структуре, которая подчиняется КГГА, нет.

Киевляне называют такой подход бессмысленным флэшмобом

В комментариях к фото в соцсетях жители Киева отметили, что постоянно видят коммунальщиков с газонокосилки в местах, где нет ни одной травинки.

Кроме того, киевляне отметили, что вообще недовольны тем, как коммунальщики справляются с работой. Поскольку нередко рабочие выкашивают траву так сильно, что никакой зелени на участках не остается.

Также в некоторых районах коммунальщики несколько раз разбивали стекло автомобилей, поскольку лезвия газонокосилки с большой скоростью откидывали в машины маленькие камешки.

Некоторые жители столицы предположили, что коммунальщиков заставляют косить свои участки каждый день, чтобы можно было списать выделенные на это занятие средства.