Фотографію чергового чоловіка з агрегатом для косіння трави зробили днями на одній з вулиць столиці. Автори картинки припустили, що чоловік є працівником комунальної організації.

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Щоправда, жодних підтверджень того, що чоловік працює у структурі, яка підпорядковується КМДА, немає.

Кияни називають такий підхід безглуздим флешмобом

У коментарях до фото в соцмережах жителі Києва зазначили, що постійно бачать комунальників з газонокосарками у місцях, де немає жодної травинки.

Крім того, кияни зазначили, що взагалі незадоволені тим, як комунальники справляються з роботою. Оскільки нерідко робочі викошують траву так сильно, що жодної зелені на ділянках не залишається.

Також у деяких районах комунальники кілька разів розбивали скло автівок, оскільки леза газонокосарки з чималою швидкістю відкидало у машини маленькі камінчики.

Деякі мешканці столиці припустили, що комунальників змушують косити свої ділянки кожного дня, аби можна було списати виділені на це зайняття кошти.