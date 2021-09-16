Злочин нібито стався у 2017 році під час реконструкції парку "Кіото" у Деснянському районі Києва. Комунальники провели тендер на закупівлю послуг з відновлення парку за 62,1 мільйона гривень.

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Перемогло у торгах приватне підприємство, яке погодилося виконати всі роботи за 49,4 мільйона.

Відновлювати не було чого

Працівники ДБР кажуть, що на момент оголошення тендеру всі ремонтні роботи були виконані.

З міського бюджету після перемоги в торгах на рахунки товариства переказали 34,1 мільйона гривень. При цьому, згідно з висновками експертизи, вартість виконаних робіт складала лише 19,2 мільйона.

У кримінальному провадженні фігурують службові особи центру розвитку міського середовища. Саме вони нібито завдали Києву близько 15 мільйонів гривень збитків.

Обшуки проходили 15 вересня у комунальному підприємстві, а також за місцями проживання колишніх керівників КП. Крім того, правоохоронці проводили слідчі дії у квартирах керівництва ТОВ та підрядників.

У ДБР стверджують, що під час обшуків вилучили докази, які буцімто підтверджують протиправну діяльність посадовців КМДА.

Незабаром фігурантам провадження повідомлять про підозру. Крім того, слідчі намагаються встановити особи інших причетних до злочину людей.

Злочинні дії комунальників кваліфікували як зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, а також заволодіння майном організованою групою в особливо великих розмірах. Якщо провину фігурантів доведуть в суді, їм загрожуватиме від 7 до 12 років ув'язнення.

Дивіться відео про обшуки у київських комунальників: