Работа грозит бизнесу: сервис проката велосипедов Bikenow прекратил работу на Троещине в Киеве

Представители компании Bikenow решили пойти на непопулярные меры, чтобы сохранить свой бизнес. Через массовые кражи велосипедов они запретили клиентам оставлять велосипеды на Троещине в Киеве.

Запрет парковки на территории одного из крупнейших жилых массивов Киева объяснили на странице Bikenow в фейсбуке. По словам представителей компании, услугами которой ежедневно пользуются десятки тысяч жителей столицы, связано это с кражами велосипедов.

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В Bikenow отметили, что тенденция приобрела угрожающий масштаб. Поэтому сервис фактически прекратил свою работу на Троещине.

Существование сервиса было под угрозой

В посте работники компании подчеркнули, что вынуждены пойти на такой шаг из-за чрезвычайной тенденции краж велосипедов, которая началась летом.

Сначала случаи краж двухколесного транспорта были единичными, а полицейские могли возвращать некоторые из украденных велосипедов в собственность.

Впрочем, сейчас ситуация стала ужасной и угрожающей для существования самого сервиса.

Не помогли даже ограничения зон парковки, чтобы за велосипедами можно было хотя бы как-то следить.

Нам очень больно было идти на такой шаг как полный запрет парковки. Нам очень обидно за многочисленных наших замечательных клиентов. Однако ситуация, которая сложилась здесь, ставила под угрозу дальнейшее существование нашего сервиса вообще. Поэтому это было крайне неприятное, но вынужденное решение,

– подчеркнули в Bikenow.



В Bikenow запретили клиентам оставлять велосипеды на Троещине / Фото Bikenow