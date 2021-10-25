Благодаря воздуху в капюшоне: в Киеве полицейские чудом спасли маленькую девочку, которая тонула

Правоохранители из Ивано-Франковщины уберегли жизнь маленькому ребенку, который упал в воду в одном из озер Киева. Девочка могла бы утонуть, но полицейские чудом вовремя до нее добрались.

Родителей ребенка в этот момент рядом не было. Мать находилась где-то неподалеку от водоема и подошла к озеру всего через несколько минут после спасения девочки.

Смотрите также Под Киевом водитель легковушки сбил ребенка на тротуаре и влетел в забор

На вид малышке было 4 – 5 лет, но она была в памперсе. И это тоже помогло спасти девочке жизнь.

Помог воздух в капюшоне

Во время прогулки в парке "Победа" полицейские увидели в воде розовую детскую куртку.

Подойдя поближе, правоохранители поняли, что в воде находится ребенок.

Один из мужчин сразу бросился в холодную воду на помощь. Девочку уже начало относить от берега течением.

Патрульный утверждает, что ребенок находился на воде благодаря воздуху в капюшоне болоньевой куртки. Кроме того, удерживал ее на поверхности и памперс.

Когда девочку передали ее родным, полицейские сразу побежали переодеваться и согреваться. Почему именно ребенок упал в озеро, неизвестно. По предварительным данным, она потянулась к одной из уток, но не удержалась и упала в воду.

Привлекли ли к ответственности родителей ребенка – неизвестно.