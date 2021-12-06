Более 300 коммунальных машин убирают дороги Киева после мощного снегопада

Вечером 5 и ночью 6 декабря в Киеве прошел достаточно серьезный снегопад. За считанные минуты дороги и тротуары столицы стали белыми, а движение значительно замедлилось.

По состоянию на утро 6 декабря ситуация на дорогах Киева остается достаточно сложной. Несмотря на попытки коммунальщиков побороть последствия снегопада, в городе наблюдаются серьезные пробки.

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Работники Киевавтодора продолжают расчищать проезжие части и обрабатывать их противогололедными средствами.

Готовились к работе еще до снега

Как отметили в КГГА, работники Киевавтодора выехали на позиции еще до того, как столицу начало засыпать снегом.

Около 22:30, когда город начал быстр покрываться белым слоем, 309 единиц спецтехники отправились на работу.

В течение ночи в Киеве работали 34 бригады по ручной уборке, в состав которых входили 195 дорожных рабочих.

Коммунальщики сосредоточились на обработке объектов, где гололед появляется скорее всего – мостов, путепроводов, улиц с брусчаткой. Кроме того, киевавтодоровцы убирали остановки и лестницы подземных и надземных переходов.

По прогнозам синоптиков в течение всей недели вероятны снегопады. Дорожная служба готова к сложным метеоусловиям. У Киевавтодора есть 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств,

– подчеркнули в КГГА.

В полиции Киевщины отметили, что водителям нужно быть особенно внимательными и осторожными из-за сложных погодных условий. В случае чрезвычайных ситуаций на дороге правоохранители призвали обращаться к патрульным и сообщать аварийным службам.