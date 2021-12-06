Станом на ранок 6 грудня ситуація на дорогах Києва залишається досить складною. Попри намагання комунальників побороти наслідки снігопаду, у місті спостерігаються серйозні затори.

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Працівники Київавтодору продовжують розчищати проїзні частини та обробляти їх протиожеледними засобами.

Готувалися до роботи ще до снігу

Як зазначили у КМДА, працівники Київавтодору виїхали на позиції ще до того, як столицю почало засипати снігом.

Близько 22:30, коли місто почало швидко вкриватися білим шаром, 309 одиниць спецтехніки рушили на роботу.

Впродовж ночі у Києві працювали 34 бригади з ручного прибирання, до складу яких входили 195 дорожніх робітників.

Комунальники зосередилися на обробці об'єктів, де ожеледь з'являється швидше за все – мостів, шляхопроводів, вулиць з бруківкою. Крім того, київавтодорівці прибирали зупинки та сходи підземних і надземних переходів.



За прогнозами синоптиків протягом усього тижня ймовірні снігопади. Дорожня служба готова до складних метеоумов. Київавтодор має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів,

– наголосили у КМДА.

У поліції Київщини наголосили на тому, що водіям потрібно бути особливо уважними та обережними через складні погодні умови. У випадку надзвичайних ситуацій на дорозі правоохоронці закликали звертатись до патрульних та повідомляти аварійні служби.