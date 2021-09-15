В больницах Киева стремительно растет количество пациентов с COVID-19
Источник:Kyiv Media
Киевляне, у которых коронавирусная болезнь протекает в тяжелой форме, фактически "заложили" инфекционное отделение Александровской больницы за 2-3 дня. Это свидетельствует о стремительном распространении инфекции.
По словам врача Анны Москалевой, после относительного затишья скорые начали массово завозить больных в отделение. При этом клиническая картина COVID-19 отличается от той, которая была во время предыдущих волн.
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В больницу попадают пациенты в уже более тяжелом состоянии. Кроме того, они требуют кислородной поддержки.
Люди не обращаются к врачам
Директор Александровской больницы Людмила Антоненко подчеркнула, что эта волна пандемии весьма специфическая, поскольку новый штамм коронавируса Дельта больше маскируется под острую респираторную вирусную инфекцию.
Главные симптомы Дельты:
- небольшая температура,
- насморк;
- боль в горле.
Именно из-за таких "обычных" проявлений болезни люди могут не обращать внимания, ездить в транспорте и ходить на работу. Из-за этого они заражают других.
Больные думают, что это ОРЗ, находятся дома на амбулаторном лечении, часто не обращаются к семейному врачу и вообще к врачам, и поступают в больницы уже с низкой сатурацией – тогда, когда ситуация критическая или состояние крайне тяжелое,
– подчеркнула Антоненко.
Вакцинированные в больницу почти не попадают
Также в Александровской больнице рассказали, что менее 1% больных COVID-19, которые попали в заведение, были вакцинированы. Это те, кто получил только первую дозу вакцины. Тех, кто уже болел COVID-19 в больнице еще меньше.