В больницах Киева уже занята почти половина коек для больных COVID-19

В столичных больницах уже заняты 44,6% коек, выделенных для больных коронавирусом. Такой статистика была 11 октября.

Заместитель главы КГГА Анна Старостенко рассказала, что наиболее часто приходится госпитализировать непривитых горожан. Следовательно, единственный способ борьбы с новой волной пандемии и вероятным локдауном – это получение прививок.

Актуален В Киеве быстро распространяется COVID-19, но локдаун в КГГА не планируют

Кто попадает в больницы

По словам чиновницы, сейчас самыми тяжелыми пациентами с коронавирусом являются граждане старшего возраста без единой дозы прививки и с серьезными хроническими болезнями.

Это люди в возрасте 65+ с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни. Поэтому вакцинация – это единственный способ уберечься от госпитализации и тяжелых последствий,

– отметила Старостенко.

Важно! На невакцинированных людей в Киеве приходится 98% смертей от коронавируса.

Учитывая такую угрожающую тенденцию, молодых киевлян призвали убеждать своих старших родственников в необходимости вакцинации.

Уберечься может каждый

Заместитель главы КГГА также подчеркнула, что город полностью готов к максимальному охвату населения вакцинацией. В частности, власть постоянно увеличивает количество пунктов прививки и улучшает организацию процесса, чтобы каждый киевлянин смог защитить себя от коварной болезни.

Сейчас в столице даже работают 57 мобильных бригад медиков, которые могут приехать на любое предприятие и сделать прививку всему коллективу. Так же людям обеспечен выбор различных вакцин – это Coronavac, Pfizer и AstraZenecа.



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

Пик коронавируса в столице – впереди

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан предупреждал, что пик очередной вспышки коронавируса в столице – еще впереди. Он придется на конец октября – ноябрь. Об этом свидетельствует постоянный рост количества инфицированных.