В больницах Киева уже занята почти половина коек для больных COVID-19
Источник:"Вечерний Киев"
В столичных больницах уже заняты 44,6% коек, выделенных для больных коронавирусом. Такой статистика была 11 октября.
Заместитель главы КГГА Анна Старостенко рассказала, что наиболее часто приходится госпитализировать непривитых горожан. Следовательно, единственный способ борьбы с новой волной пандемии и вероятным локдауном – это получение прививок.
Актуален В Киеве быстро распространяется COVID-19, но локдаун в КГГА не планируют
Кто попадает в больницы
По словам чиновницы, сейчас самыми тяжелыми пациентами с коронавирусом являются граждане старшего возраста без единой дозы прививки и с серьезными хроническими болезнями.
Это люди в возрасте 65+ с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни. Поэтому вакцинация – это единственный способ уберечься от госпитализации и тяжелых последствий,
– отметила Старостенко.
Учитывая такую угрожающую тенденцию, молодых киевлян призвали убеждать своих старших родственников в необходимости вакцинации.
Уберечься может каждый
Заместитель главы КГГА также подчеркнула, что город полностью готов к максимальному охвату населения вакцинацией. В частности, власть постоянно увеличивает количество пунктов прививки и улучшает организацию процесса, чтобы каждый киевлянин смог защитить себя от коварной болезни.
Сейчас в столице даже работают 57 мобильных бригад медиков, которые могут приехать на любое предприятие и сделать прививку всему коллективу. Так же людям обеспечен выбор различных вакцин – это Coronavac, Pfizer и AstraZenecа.
Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала
Пик коронавируса в столице – впереди
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан предупреждал, что пик очередной вспышки коронавируса в столице – еще впереди. Он придется на конец октября – ноябрь. Об этом свидетельствует постоянный рост количества инфицированных.