"Большевик" продали: с какой проблемой уже столкнется владелец

27 октября 2021 , 20:07
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Источник:

24 канал

В Фонде госимущества уверены, что приватизация завода "Большевик" решит финансовые проблемы. Однако есть вероятность, что на месте завода появятся новостройки.

Конечный бенефициар компании-победителя – бизнесмен Василий Хмельницкий. Вероятнее всего, он на месте большевика построит очередной жилой комплекс.

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Дело в том, что одно из направлений его бизнеса – именно недвижимость. Однако для этого нужно решать вопрос с разрешением на строительство.

К слову. Саму землю на аукционе не продавали, а лишь объекты на ней.

Проблема для нового владельца

Речь идет о строительстве Шулявского путепровода, ведь для завершения проекта киевским властям нужно выкупить цех у победителя аукциона. Ранее киевские власти провели оценку объекта, но так и не приобрели его.

Независимый специалист оценил его в 240 миллионов гривен. Фонд госимущества сразу дал рецензию, рыночная цена – идите выкупайте. Однако за 1,5 года этого так и не произошло.

Дмитрий Сенниченко

Председатель Фонда госимущества Украины

После аукциона этот вопрос киевские власти должны решать с новым собственником.

"Большевик" продали: что известно

  • Такой крупный объект государство продало на аукционе впервые за 15 лет.
  • Кроме того, что новый владелец завода должен перечислить деньги за объект, он еще и возместит долги предприятия. Их собралось почти на 500 миллионов гривен.
  • Ранее прогнозировали, что цена от приватизации "Большевика" может достигать 2,5 миллиарда гривен. Впрочем, не все инвесторы захотели участвовать в аукционе.
  • Эксперты связывают это с тем, что на территории есть здания, которые в 2019 году продали другой компании. Из-за этого в будущем могут возникнуть судебные споры.
  • Почти без торгов "Большевик" на аукционе продали за 1,4 миллиарда гривен. Это на 3% больше стартовой цены.
Автор: Альона Чернецька