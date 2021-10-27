"Большевик" продали: с какой проблемой уже столкнется владелец
Источник:24 канал
В Фонде госимущества уверены, что приватизация завода "Большевик" решит финансовые проблемы. Однако есть вероятность, что на месте завода появятся новостройки.
Конечный бенефициар компании-победителя – бизнесмен Василий Хмельницкий. Вероятнее всего, он на месте большевика построит очередной жилой комплекс.
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Дело в том, что одно из направлений его бизнеса – именно недвижимость. Однако для этого нужно решать вопрос с разрешением на строительство.К слову. Саму землю на аукционе не продавали, а лишь объекты на ней.
Проблема для нового владельца
Речь идет о строительстве Шулявского путепровода, ведь для завершения проекта киевским властям нужно выкупить цех у победителя аукциона. Ранее киевские власти провели оценку объекта, но так и не приобрели его.
Независимый специалист оценил его в 240 миллионов гривен. Фонд госимущества сразу дал рецензию, рыночная цена – идите выкупайте. Однако за 1,5 года этого так и не произошло.
После аукциона этот вопрос киевские власти должны решать с новым собственником.
"Большевик" продали: что известно
- Такой крупный объект государство продало на аукционе впервые за 15 лет.
- Кроме того, что новый владелец завода должен перечислить деньги за объект, он еще и возместит долги предприятия. Их собралось почти на 500 миллионов гривен.
- Ранее прогнозировали, что цена от приватизации "Большевика" может достигать 2,5 миллиарда гривен. Впрочем, не все инвесторы захотели участвовать в аукционе.
- Эксперты связывают это с тем, что на территории есть здания, которые в 2019 году продали другой компании. Из-за этого в будущем могут возникнуть судебные споры.
- Почти без торгов "Большевик" на аукционе продали за 1,4 миллиарда гривен. Это на 3% больше стартовой цены.