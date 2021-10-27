"Большевик" продали: с какой проблемой уже столкнется владелец

В Фонде госимущества уверены, что приватизация завода "Большевик" решит финансовые проблемы. Однако есть вероятность, что на месте завода появятся новостройки.

Конечный бенефициар компании-победителя – бизнесмен Василий Хмельницкий. Вероятнее всего, он на месте большевика построит очередной жилой комплекс.

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Дело в том, что одно из направлений его бизнеса – именно недвижимость. Однако для этого нужно решать вопрос с разрешением на строительство.

Проблема для нового владельца

Саму землю на аукционе не продавали, а лишь объекты на ней.

Речь идет о строительстве Шулявского путепровода, ведь для завершения проекта киевским властям нужно выкупить цех у победителя аукциона. Ранее киевские власти провели оценку объекта, но так и не приобрели его.

Независимый специалист оценил его в 240 миллионов гривен. Фонд госимущества сразу дал рецензию, рыночная цена – идите выкупайте. Однако за 1,5 года этого так и не произошло. Дмитрий Сенниченко Председатель Фонда госимущества Украины

После аукциона этот вопрос киевские власти должны решать с новым собственником.

"Большевик" продали: что известно