В Киевской области горел "Эпицентр": спасатели эвакуировали 100 человек

Днем 15 марта в Борисполе произошел пожар на открытой строительной площадке ТЦ "Эпицентр". Из-за задымления из здания эвакуировали 100 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.

Что известно о пожаре в "Эпицентре"?

Как рассказали в ГСЧС, они получили сообщение о пожаре в торговом центре на улице Горбатюка в Борисполе.

Пожарные на месте установили, что загорелись строительные материалы на стеллажах на открытой площадке. Отмечается, что они расположены вплотную к зданию "Эпицентра".

Также есть задымление в самом здании и необходима эвакуация посетителей и персонала заведения,

– добавили в ГСЧС.

Спасатели вывели 100 человек из ТЦ и ликвидировали пожар. Сейчас устанавливают его причину.

Ликвидация пожара в Борисполе / Фото ГСЧС

В целом возгорание тушили 30 пожарных и 8 единиц техники ГСЧС, а также работники пожарной охраны.

