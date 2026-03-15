В Киевской области горел "Эпицентр": спасатели эвакуировали 100 человек
Днем 15 марта в Борисполе произошел пожар на открытой строительной площадке ТЦ "Эпицентр". Из-за задымления из здания эвакуировали 100 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.
Что известно о пожаре в "Эпицентре"?
Как рассказали в ГСЧС, они получили сообщение о пожаре в торговом центре на улице Горбатюка в Борисполе.
Пожарные на месте установили, что загорелись строительные материалы на стеллажах на открытой площадке. Отмечается, что они расположены вплотную к зданию "Эпицентра".
Также есть задымление в самом здании и необходима эвакуация посетителей и персонала заведения,
– добавили в ГСЧС.
Спасатели вывели 100 человек из ТЦ и ликвидировали пожар. Сейчас устанавливают его причину.
В целом возгорание тушили 30 пожарных и 8 единиц техники ГСЧС, а также работники пожарной охраны.
Последствия последних пожаров в Украине
Из-за массированного российского обстрела 14 марта на Киевщине возникали пожары. В результате ударов в области погибли по меньшей мере 4 человека.
На днях в Одессе на рынке "7 километр" горели три торговых павильона. Пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина в комментарии 24 Каналу рассказала, что пожар казался масштабным, ведь было много дыма.
В пожаре в Хмельницкой области погибла мать и трое детей. Еще одного ребенка спасли, а причину и обстоятельства возгорания расследуют правоохранители.